В литовской деревне появились странные объявления: "Купим бездомных кошек по 5 евро"

Опубликовано: 09.03.2026 16:41 , Обновлено: 09.03.2026

В деревне Жилинай Варенского района Литвы на выходных появились странные объявления. В них написано, что через несколько недель у местного Дома общины планируется «закупка» бездомных кошек. Цена за одно животное установлена в размере 5 евро.

«Скупаем бездомных котов. Цена одного кота — 5 евро. Закупка котов состоится у Дома общины Жилинай 27 марта в 12 часов дня», — объявления с грамматическими ошибками и не самой качественной печати в субботу появились на доске объявлений возле местного магазина. Однако к утру понедельника их уже кто-то сорвал.

Ни подписи, ни контактных данных инициатора объявление не содержало.

«Выглядит очень неприятно»

Местные жители и официальные лица оказались застигнуты врасплох. Староста Якенай Дайнюс Юневичюс признался, что узнал о странном предложении только в день разговора с журналистами 15min.lt, когда председательница общины показала ему объявление.

«Я удивлен, это беспрецедентный случай. Я ничего не могу комментировать, потому что сам только сегодня узнал об этой странности. Не могу даже представить, кто мог бы такое совершить: из альтруизма и добрых побуждений или просто ради шутки… Это очень нелогично», — заявил он.

Староста также отметил, что в деревне уже нашлись люди, которые, по его словам, «потирают руки», говоря о возможности ловить и продавать кошек.

Насколько серьезны намерения авторов, он не знает. Мужчина подчеркнул, что по деревне гуляет довольно много кошек, но у большинства из них есть дома, и они просто наслаждаются свободой. Что касается действительно бездомных животных, они обычно не доверяют людям, и поймать их вряд ли удастся.

«Возможно, здесь замешаны мошенники… Некоторое время назад какая-то общественная организация стерилизовала местных кошек и выпустила обратно, но им не заплатили. А здесь… Я ничего не могу комментировать, это для меня неожиданность», — добавил Юневичюс.

Председательница сельской общины Жилинай Далия Шмигельскене также не скрывала своего недоумения. В интервью литовскому изданию она настаивала, что местное сообщество не имеет к этому никакого отношения.

«Я действительно ничего не знаю, ничего не слышала, никто нас об этом не информировал. Мне кажется, кто-то просто пошутил. Но это показалось мне очень бестактным и выглядит крайне некрасиво», — поделилась она.