В Лиде ветеринар установил собаке два бионических протеза, на которые собирали всем миром

🎥 Видео

Опубликовано: 20.09.2024 11:57 , Обновлено: 20.09.2024

Дворовый беспородный пёс по кличке Патрик стал первой собакой в Беларуси, которой установили два титановых бионических протеза. Уникальную для нашей страны операцию животному провел ветеринар Павел Жульпа из Лиды, а на сами протезы, разработанные российскими специалистами из Новосибирска и изготовленные в Москве, волонтёры собирали всем миром.

Печальную историю пса Патрика, которая закончилась счастливым финалом, рассказал районный телеканал “Лида ТВ”. Как рассказали журналисты, пёс лишился задних лап в январе прошлого года. Его вместе с ещё несколькими щенками забрали с улицы неравнодушные жители и передали волонтёрам.

Оказалось, что едва родившихся щенков буквально заживо пожирали крысы. Их долго выхаживали в Пинской ветеринарной станции, но в отличие от сородичей Патрику не повезло больше других - он лишился задних лап и, если бы не помощь волонтёров, его история едва ли закончилась хорошо. Однако, благодаря усилиям волонтеров и неравнодушных людей, со временем удалось собрать деньги на два дорогостоящих протеза.

Операцию проводил опытный лидский ветеринар Павел Жульпа, который занимается протезированием не первый год и на счету которого уже с десяток животных, получивших возможность нормально передвигаться. Впрочем, случай Патрика стал первым подобным опытом как для самого оперирующего ветеринара, так и в целом для страны.

Своего подопечного, который уже адаптировался к новым бионическим лапам, Жульпа шутя называет “чуть-чуть Железным человеком”. Кстати, пёс всё ещё в поисках любящих хозяев.

https://youtu.be/v9XfyaSz7-g