В лаборатории NASA случайно обнаружили микроб с суперспособностью

Опубликовано: 06.12.2025 08:04 , Обновлено: 06.12.2025

Появились данные о результатах исследования бактерии Tersicoccus phoenicis, обнаруженной NASA. Оказалось, что этот микроб может впадать в состояние глубокого покоя, по сути притворяясь мертвым, чтобы выжить в самых стерильных условиях на Земле.

В статье, опубликованной в журнале Microbiology Spectrum, учёные подробно описали загадочный Tersicoccus phoenicis — редкий род бактерий, встречающийся в самых чистых помещениях, где собираются космические корабли, и впервые обнаруженный на объектах НАСА и Европейского космического агентства.

Чистая комната — это специально оборудованное помещение, в котором условия окружающей среды, такие как концентрация частиц, температура, влажность и давление, строго контролируются для минимизации загрязнения. Именно в таких помещениях собирается самое технологически совершенное оборудование, например, спутники.

Предотвращение загрязнения важно по двум причинам. Во-первых, так гарантируется работоспособность сложного оборудования. Во-вторых, так учёные могли бы быть уверены, что любые организмы, которые мы обнаружим в других местах Солнечной системы, являются инопланетной жизнью, а не бактериями, занесенными туда земными кораблями.

Тем не менее, бактерия Tersicoccus phoenicis путает все планы. На данный момент ее обнаружили только в двух местах на Земле. И это были чистых комнаты, расположенные на расстоянии почти 4000 км друг от друга.

Tersicoccus phoenicis ведёт себя подобно биологическему аналогу смартфона, который умеет переходить в режим сверхнизкого энергопотребления. Бактерия впадает в спячку в условиях недостатка питательных веществ и влаги.

Такая способность позволяет микробу выживать в крайне агрессивных условиях, например, в сверхчистых помещениях НАСА, и, что еще интереснее, он может пережить путешествие через вакуум космоса на корпусе корабля.

«Больше всего меня привлекло то, что Tersicoccus phoenicis не образует спор. Это говорит о том, что у этой бактерии есть дополнительные механизмы выживания, которые мы ещё не до конца изучили», — рассказал доктор Нильс Авереш, доцент кафедры микробиологии и клеточных наук Флоридского университета.

При этом Tersicoccus phoenicis способна оставаться неактивной даже при улучшении условий вокруг, что делает её мастером камуфляжа. Стандартные тесты на чистоту, ищущие признаки биологической активности, могут просто пропустить её, сочтя поверхность стерильной, хотя на самом деле на ней скрывается дремлющий микроорганизм.