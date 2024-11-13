В Колумбии "взорвался" грязевой вулкан

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Опубликовано: 13.11.2024 08:11 , Обновлено: 13.11.2024

Во вторник, 12 ноября, произошло извержение грязевого вулкана Сан-Хосе-де-Мулатос в муниципалитете Некокли, Антиокия, Колумбия. Местные сняли на видео, как потоки грязи сменились мощным взрывом и вспышками горящих подземных газов.

Как пояснили специалисты, грязевой вулкан - это не то же самое, что традиционный вулкан, который выбрасывает лаву и газы.

Несмотря на то, что и то, и другое относится к геологическим образованиям, между ними есть существенная. Грязевые вулканы подпитываются не магматическими процессами в недрах земли, а осадками, соленой водой и газами, из недр земли (метаном, CO2). Когда дисбаланс давления внутри такого грязевого вулкана достигает критического значения, происходит “вздутие” и внезапный выброс вещества (грязи, газов) на поверхность, то есть собственно извержение грязевого вулкана.

Такое извержение практически всегда сопровождается яркой вспышкой и пожаром, поскольку при контакте с кислородом сгорает накопившийся в недрах метан.

Как правило, грязевые вулканы имеют обширные кратеры, очень низкие высоты, а расположены близко к месторождениям углеводородов или газопроводам. В мире насчитывается более 2500 грязевых вулканов, большая часть из них расположена в Южной Америке и Карибском бассейне.