В Китае слепили 19-метрового снеговика

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Опубликовано: 23.12.2025 08:59 , Обновлено: 23.12.2025

В Китайском городе Харбин, где каждую зиму устраивают международный фестиваль снежных и ледяных скульптур, вылепили очередной снежный шедевр - гигантского снеговика высотой 19 метров. Пользователей соцсетей поразил как сам результат, так и залипательный процесс строительства огромной снежной фигуры.

Для того, чтобы возвести впечатляющую фигуру на площади Цуньли в Музыкальном парке Харбина потребовало порядка 3000 кубометров снега. Их доставили на площадь самосвалами и спецтехникой утрамбовали во временную деревянную башню, но всю основную работу снежные скульпторы сделали в ручную, с помощью зубил и прочих ручных приспособлений.

На весь процесс ушло 10 дней, но он компактно уместился в минутное видео эффектного таймлапса.

Сама скульптура стала главным символом международного фестиваля снежных и ледяных скульптур этого года, который официально стартует 5 января и продлится целый месяц. Впрочем, если погода позволит, экспонаты простоят и дольше.