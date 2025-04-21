В Китае роботы соревновались в марафоне с людьми. Кто победил?

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Опубликовано: 21.04.2025 07:57 , Обновлено: 21.04.2025

Более 12 000 человек и 21 человекоподобный робот собрались в Пекине в субботу утром, чтобы принять участие в полумарафоне. Машины наравне с людьми преодолели дистанцию в 21 километр во время Пекинского полумарафона E-Town 2025, который, по словам организаторов, был первым в своем роде.

Участвующие роботы бежали по отдельной от людей полосе и были представлены в разных вариантах исполнения. Обязательно условие участия для роботов было - наличие двух ног. В остальном, двуногие машины были самых разных форм и размеров — от 75 до 180 сантиметров, вес некоторых доходил до 88 килограммов.

Так, компания Noetix Robotics продемонстрировала робота-гуманоида N2. Компания Unitree Robotics представила свою модель G1. Ещё у одного робота, участвовавшего в забеге, было женское лицо. Роботов сопровождали инженеры и операторы.





















Народное правительство Пекинского муниципалитета сообщило на своем веб-сайте, что роботы-марафонцы прошли “интенсивную подготовку”, включая “ночные тренировки на выносливость”, перед забегом.

Во время мартовской пресс-конференции Ли Цюань, заместитель главы Пекинской зоны экономико-технологического развития, сказал, что роботам было дано около трех с половиной часов на прохождение дистанции. Но не всем это помогло.

“Мы надеемся, что это мероприятие не только продемонстрирует достижения в индустрии гуманоидной робототехники, но и вызовет дискуссии и углубит понимание общественностью возможностей роботов, что поможет ускорить развитие отрасли”, - сказал он в марте.

По данным The Wall Street Journal, робот по имени “Хуаньхуань” время от времени бежал в неправильном направлении, прежде чем сесть на землю и отказаться продолжать бег.

Но один робот превзошел остальных: Tien Kung Ultra, разработанный Пекинским инновационным центром гуманоидных роботов, стал первым гуманоидным роботом, который пересек финишную черту за 2 часа 40 минут, сообщило издание WSJ. Победитель среди людей преодолел дистанцию примерно за 1 час и 2 минуты — в это время все роботы все еще находились далеко от финиша.