В Китае протестировали летающую электростанцию, которая выглядит как инопланетный корабль

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Опубликовано: 19.01.2026 18:53 , Обновлено: 20.01.2026

Китайская компания провела испытания, как она утверждает, первой в мире ветроэнергетической системы мегаваттного класса. С помощью гелия футуристическая платформа, названная S2000, во время недавних летных испытаний на юго-западе Китая поднялась на высоту около 2000 метров и начала вырабатывать электроэнергию.

Летающий аппарат, разработанный пекинской компанией Linyi Yunchuan Energy Technology, успешно выработал и подал в наземную сеть 385 кВт·ч электроэнергии.

При объеме почти 20 000 кубических метров, S2000 имеет длину 60 метров, ширину 40 метров и высоту 40 метров, а его максимальная номинальная мощность благодаря аэродинамической конструкции составляет 3 МВт.

Несмотря на необычный вид, аппарат представляет собой наполненный гелием дирижабль, который во время работы все время привязан к земле. Лопасти турбин электрогенератора расположены внутри цилиндрической конструкции, которая «улавливает» и дополнительно сжимает ветер, значительно повышая эффективность и производительность по сравнению с турбинами на суше или на море. Всего внутри такого дирижабля размещается 12 ветротурбин.

Проект S2000 все еще находится на стадии испытаний, но возможно, что китайские власти проявят к нему больший интерес. Ведь ветряные турбины в виде дирижаблей не занимают много места на земле и могут быть лучше интегрированы в городскую среду.













Тем не менее вопросы безопасности пока тоже есть. Как такие турбины будут справляться с сильными штормами, и как долго прослужат, смогут ли окупиться и быть экономически выгодными?

Для сравнения один реактор БелАЭС вырабатывает электроэнергии, когда не находится на планов ремонте, порядка 1200 Мвт. А это в 400 раз больше, чем один дирижабль.