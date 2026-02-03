В Китае показали концепт космического авианосца. Когда смогут запустить?

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Опубликовано: 03.02.2026 14:16 , Обновлено: 03.02.2026

Китайские СМИ обнародовали амбициозные планы по созданию первого в мире космического авианосца "Луаньняо", способного запускать беспилотные истребители и гиперзвуковое оружие с самого края атмосферы. Однако многие эксперты по обороне отнеслись к проекту скептически, назвав подобный Helicarrier из "Мстителей" технологически крайне сложным, а часть аналитиков даже расценила это как элемент пропаганды.

Видеоролик, опубликованный государственными СМИ КНР, демонстрирует огромный треугольный корабль длиной 242 метра и с размахом крыла 684 метра. Согласно представленным данным, авианосец будет иметь взлетную массу до 120 000 тонн и сможет нести до 88 беспилотных истребителей-невидимок “Сюаньню”.

Согласно концепции, такой корабль предназначен для полетов на границе космоса и атмосферы, что, по замыслу разработчиков, сделает его неуязвимым для существующих систем ПВО (противовоздушной обороны) и истребителей.

Проект, как сообщило издание The Telegraph, является частью более масштабной китайской программы “Няньтяньмэнь” (“Врата Небес”), направленной на расширение возможностей в воздушно-космической сфере. Работы над концепцией летающего авианосца, оказывается, ведутся более десяти лет.

Эксперты, опрошенные The Telegraph, напомнили о колоссальных технологических препятствиях.

“Для него потребовалось бы огромное количество топлива и новый тип двигательной установки, который еще предстоит разработать”, — заявил Питер Лейтон, приглашенный научный сотрудник Азиатского института Гриффита.

По его словам, Китаю также потребуется создать многоразовую ракету-носитель, подобную разработкам SpaceX, на что может уйти еще 10-15 лет. Кроме того, аппарат на орбите будет крайне уязвим для космического мусора.

Лейтон также предположил, что объявление о проекте может преследовать внутренние и внешние пропагандистские цели.

“Это создает у сторонней аудитории впечатление, что в Китае работают над технологиями, которым он просто не может соответствовать — это просто «Звездные войны»”, — отметил он.

В публикации The Telegraph говорится, что в случае реализации такой авианосец мог бы дать Китаю значительное военное преимущество, особенно в потенциальных конфликтах вокруг Тайваня и в Южно-Китайском море.

Впрочем, СМИ КНР полны оптимизма и оценивают возможные сроки ввода корабля в эксплуатацию в 20-30 лет.