В Китае начали продавать кофе со вкусом водки

Опубликовано: 08.09.2023 09:32 , Обновлено: 11.09.2023

Китайская кофейная компания Luckin Coffee презентовала в своей сети кофеен необычный кофе - латте со вкусом алкоголя. Напиток вызвал небывалый ажиотаж среди посетителей: в первый же день кофейни распродали свыше 5,4 млн чашек алкогольного кофе на общую сумму свыше 13,6 млн долларов. И это при том, что за чашечку нового напитка просят немало - 38 юаней, что составляет примерно 17 белорусских рублей по нынешнему курсу (обычная цена кофе в китайских кофейнях стартует от 20 юаней (около 9 рублей), но можно найти и подешевле - от 7 юаней (около 3 рублей) за чашку).

Алкогольный латте - это коллаборация Luckin Coffee и компании Kweichow Moutai, производителя традиционного китайского алкогольного напитка байцзю, наиболее близкого к привычной белорусам водке. В кофе же добавляют не сам байцзю, а ликер “Маотай”, крепость которого варьируется от 53% до 55%. Его добавляют в молоко, которое используют для приготовления латте.

В оригинале в меню кофеен алкогольный кофе значится как “латте со вкусом соуса”. Как отмечает CNN, “соус” в названии — очевидная отсылка к слегка пикантным ноткам ликера “Маотай”, который некоторые любители сравнивают с соевым соусом.

В чистом виде ликер “Маотай”, действительно, является сильноалкогольным напитком, за что и получил название “огненная вода”. Однако, захмелеть от чашечки латте с добавлением этого ликера, по словам владельцев Luckin Coffee, не получится: общее содержание алкоголя в кофе составляет не более 0,5%.

Тем не менее, новый напиток быстро стал самой обсуждаемой темой в китайских социальных сетях. Многие пользователи задавались вопросом, безопасно ли его употреблять в качестве традиционного утреннего способа взбодриться перед рабочим днём, а вопрос «Можно ли водить машину после того, как выпили кофе с “Маотай”?» стал темой номер один в социальной сети Weibo, набрав 430 млн просмотров.

Тем временем, после первых дней продаж в компании Luckin Coffee сообщили, что популярность алкогольного кофе превзошла все их ожидания и ингредиенты для дальнейшего производства попросту закончились. Впрочем, там уже пообещали не прекращать продажи “латте со вкусом соуса”, заказав новую партию ликера “Маотай”.