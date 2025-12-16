В Южной Америке нашли гигантские тоннели. Их построили не люди

Опубликовано: 16.12.2025 11:36 , Обновлено: 16.12.2025

Под холмами на юге Бразилии и севере Аргентины ученые сделали необычное открытие: гигантские тоннели, пробитые в твердой породе. Эти древние структуры, некоторые из которых протянулись более чем на 550 метров, не были созданы ни людьми, ни тем более геологическими процессами. Ведёт не стенах видны следы когтей!..

Также в отличие от обычных геологических образований, таких как русла рек или пещеры, эти тоннели имеют отчетливую форму. Их размер и сложность указывают на то, что создателями были крупные живые существа. Основная теория гласит, что эти тоннели были вырыты мегафауной, а именно — гигантскими ленивцами.

Согласно недавнему исследованию, опубликованному в журнале Science Advances, размеры этих тоннелей впечатляют. Некоторые из них достаточно длинные, чтобы протянуться на два футбольных поля, и достаточно высокие — около 1,8 метра в высоту и ширину, чтобы взрослый человек мог идти по ним, не сгибаясь. Когда их впервые обнаружили, масштаб этих нор вызвал у исследователей настоящее изумление.

Кстати, тоннели прорыты в песчанике и выветренной вулканической породе — настолько твердых, что людям или простым инструментам было бы трудно их выкопать. Тем не менее, подземные ходы удивительно однородны, с длинными гладкими стенами, испещренными параллельными царапинами от когтей.

Генрих Франк, геолог из Федерального университета Риу-Гранди-ду-Сул, и его команда нанесли на карту более 1500 таких нор, разбросанных по южной и юго-восточной Бразилии. Эти проходы образуют сеть, переплетаясь между собой. Создается впечатление, что они были намеренно выкопаны и обслуживались на протяжении многих поколений.

«В мире не существует геологического процесса, который производил бы длинные туннели с круглым или эллиптическим поперечным сечением, которые разветвляются, поднимаются и опускаются, со следами когтей на стенах», — пояснил Франк.

Одним из самых очевидных доказательств, помогающих определить создателей тоннелей, являются следы когтей на стенах. Глубокие и параллельные борозды соответствуют когтям гигантского ленивца мегатерия. Хотя некоторые исследователи изначально предполагали других кандидатов, например, броненосцев, форма и размер следов больше соответствуют гигантскому ленивцу, у которого были массивные изогнутые когти, идеально подходящие для рытья земли.

Мегатерий не был маленьким существом. Высотой около 3,6 метра и весом до четырех тонн, этот гигант был размером со слона и, вероятно, использовал свои огромные когти, чтобы глубоко зарываться в землю.

Тоннели шириной и высотой около 1,8 метра идеально соответствуют размерам мегатерия. Ленивцы, обладающие мощными передними конечностями, были способны выкопать тоннели для укрытия или защиты от хищников.

Фактически, во времена ледникового периода люди и эти огромные существа сосуществовали, и есть доказательства, позволяющие предположить, что люди на них охотились. Т.е. были теми самыми хищниками.