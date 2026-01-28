В Италии целый город повис над пропастью - «Это катастрофа»

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Опубликовано: 28.01.2026 14:09 , Обновлено: 28.01.2026

Сицилийский город Нишеми оказался в буквальном смысле слова над пропастью. Четырёхкилометровый обрыв образовался на склоне холма после очередного циклона, в результате чего эвакуировать пришлось уже порядка 1500 человек.

Мэр сицилийского городка Нишеми Массимилиано Конти назвал ситуацию “катастрофической” после того, как мощный шторм обрушил значительную часть склона холма, в результате чего десятки домов оказались в опасном положении на краю обрыва, передало издание The Guardian.

Сокрушительный оползень пришёл в движение после циклона в минувшее воскресенье и уже образовал обрыв длиной 4 км. Но пропасть продолжает расширяться, вызывая опасения местных властей, что в результате пропасть поглотит весь исторический центр города.

















“Нельзя отрицать – нам страшно. Аэросъёмка была шоком для нас. Страшно было смотреть, как обрушивается наш мост Нишеми. Ситуация критическая, особенно учитывая, что оползень продолжается, а дождь не способствует ни спасательным операциям, ни техническим обследованиям”, - заявил Конти в интервью итальянской газете La Repubblica.

Пока жертв удалось избежать, хотя домам некоторых местных жителей нанесён серьёзный ущерб. На фотографиях и видео видно, что часть построек уже рухнуло в пропасть, а некоторые дома находятся на грани обрушения.

Согласно оценке местных спасателей, все дома в радиусе 50-70 метров от края пропасти в ближайшее время обрушатся. В связи с этим местные власти отменили занятия в школе и перекрыли дорогу, соединяющую Нишеми с прибрежным городом Гела. Велика вероятность того, что город вообще может оказаться отрезанным от внешнего мир.

Общее население Нишеми составляет около 25 000 человек. Часть из 1,5 тыс. эвакуированных людей разъехалась по родственникам, часть нашла временное укрытие на местной спортивной арене.