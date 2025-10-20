В испанском городе запретили заводить дома черных кошек

Опубликовано: 20.10.2025 15:10 , Обновлено: 20.10.2025

Власти каталонского города Террасса ввели временный запрет на усыновление черных кошек из городского приюта. Запрет будет действовать с 6 октября по 10 ноября.

Как заявил вице-мэр Террассы Ноэль Дуке, эта мера призвана предотвратить импульсивные поступки, связанные с модой или суевериями, и защитить животных от жестоких ритуалов, интерес к которым традиционно обостряется в период Хэллоуина.

Хотя в самой Террассе сообщений о подобных инцидентах не поступало, в окрестностях были зафиксированы отдельные случаи.

В Террассе насчитывается почти 10 000 кошек, около 100 из которых находятся в городском приюте. Среди них 12 черных. Заместитель мэра города заверил, что после Хэллоуина их можно будет без проблем взять к себе домой.

Во многих культурах черная кошка является символом колдовства, что делает ее потенциальной жертвой для проведения оккультных обрядов.

Страх перед черными кошками, или аилурофобия, уходит корнями в Средневековье. В ту эпоху Церковь ассоциировала черный цвет с дьяволом, а одиноких женщин с кошками — с ведьмами. Папа Григорий IX в своей булле «Vox in Rama» (1233 г.) и вовсе объявил черного кота воплощением сатаны. Эти предрассудки привели к массовому истреблению животных, что, по мнению некоторых историков, косвенно способствовало распространению чумы, переносчиками которой были крысы.

Любопытно, что в разных культурах отношение к черным кошкам диаметрально противоположно. В Японии и Великобритании они считаются символом удачи и процветания.

Кстати, современная наука встала на защиту этих животных: генетики установили, что ген, отвечающий за черный окрас шерсти, связан с повышенной устойчивостью к некоторым заболеваниям, что, возможно, давало котам эволюционное преимущество.