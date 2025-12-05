В Индии сняли мультик про поющего Путина. В кадре есть и Трамп

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Опубликовано: 05.12.2025 10:16 , Обновлено: 05.12.2025

Телеканал India Today показал мультфильм о президенте России Владимире Путине и премьер-министре Индии Нарендре Моди на фоне визита главы Кремля в Нью-Дели. Как водится в Болливуде, в нём есть и песня - под аккомпанемент Путина, играющего на губной гармошке.

В анимационном фильме India Today Путин и Моди едут на мотоцикле мимо российских нефтяных вышек и ракетных установок С-400 к ближайшей заправочной станции.

Там они они встречают американского президента Дональда Трампа, который приходит в бешенство после того, как Моди заправляет свой мотоцикл из колонки, помеченной вывеской “Россия”, вместо соседней “американской” колонки. Разгневанному анимационному Трампу остаётся лишь кричать вслед удаляющейся паре, потрясая в воздухе заправочным пистолетом.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин прибыл в индийскую столицу в четверг вечером в рамках первого визита в страну с тех пор, как Москва начала войну с Украиной почти четыре года назад.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди нарушил обычный протокол и лично поприветствовал Путина на взлетно-посадочной полосе аэропорта, а затем заключил российского лидера в свои фирменные объятия. Этим нарушения дипломатического протокола не ограничились: после взаимных объятий Путин проигнорировал приготовленный для него лимузин и сел в другую машину, белый внедорожник Toyota премьера Моди.

Западные журналисты расценили этот шаг как пример так называемой “лимузинной дипломатии”. Ровно так же поступил глава Кремля во время своей сентябрьской встречи с Моди в Китае.

Официальные переговоры в Нбю-Дели намечены на пятницу, 5 декабря. Как отмечают политические обозреватели, эта встреча важна как для Москвы, так и для принимающей стороны, которая в настоящее время находится в состоянии экономического противостояния с администрацией Дональда Трампа.