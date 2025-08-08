В гомельском драмтеатре показали, как моют огромную люстру весом 600 кг
Гомельский областной драматический театр показал, как проходит генеральная уборка главной люстры в зрительном зале. Видео с этим процессом появилось в TikTok-аккаунте belkagomel.
Раз в год конструкцию весом 600 килограммов опускают с 18-метровой высоты, чтобы почистить все хрустальные элементы. На кадрах видно, как сотрудники театра вручную протирают каждую деталь, а один из работников даже находится внутри самой люстры.
Как отметили авторы ролика, эта люстра питерского производства украшает театр с момента его переезда в новое здание в 1954 году. По их словам, за 71 год её ни разу не реставрировали, однако конструкция по-прежнему находится «в хорошем состоянии».
После завершения работ люстру поднимают обратно под потолок.
Сейчас в Гомельском театре нет спектаклей — новый сезон начнётся в конце сентября.