В гомельском драмтеатре показали, как моют огромную люстру весом 600 кг

🎥 Видео

Опубликовано: 08.08.2025 09:01 , Обновлено: 08.08.2025

Гомельский областной драматический театр показал, как проходит генеральная уборка главной люстры в зрительном зале. Видео с этим процессом появилось в TikTok-аккаунте belkagomel.

Раз в год конструкцию весом 600 килограммов опускают с 18-метровой высоты, чтобы почистить все хрустальные элементы. На кадрах видно, как сотрудники театра вручную протирают каждую деталь, а один из работников даже находится внутри самой люстры.

Как отметили авторы ролика, эта люстра питерского производства украшает театр с момента его переезда в новое здание в 1954 году. По их словам, за 71 год её ни разу не реставрировали, однако конструкция по-прежнему находится «в хорошем состоянии».

После завершения работ люстру поднимают обратно под потолок.

Сейчас в Гомельском театре нет спектаклей — новый сезон начнётся в конце сентября.