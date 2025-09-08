В Гомеле пообещали угостить желающих конфетой "Аэрофлотской" весом 17 кг и 100 л майонеза

Опубликовано: 08.09.2025 14:27 , Обновлено: 08.09.2025

В Гомеле 13 сентября на фестивале "Гигантомания" пообещали угостить гостей различными огромными блюдами. Например, майонезом из 100-литровой бочки, двухметровой колбасой, 17-килограмовой конфетой "Аэрофлотская" и другими продуктами.

Как рассказали в управлении экономики Гомельского горисполкома изданию “Гомельские ведомости”, участники фестиваля должны оформить дегустационные зоны.

Например, ОАО “Милкавита” решило презентовать сырок LatteBarista «Кокос» весом 20 кг. Тем временем «Гомельхлебпром» пообещал выставить гигантский пирог площадью около 7,5 метра.

А местный мясокомбинат похвалится двухметровой варёно-копченой колбасой высшего сорта. В свою очередь Гомельский жировой комбинат должен презентовать 100 литров майонеза «Прованс».

К слову, “Белпродукт» решил разыграть шесть пачек чипсов весом 1 кг. А гомельская кондитерская фабрика “Спартак” пообещала удивить огромной “Аэрофлотской” весом 17 кг.

По словам организаторов, на фестивале будут и другие гигантские продукты.

Ранее Telegraf.news писал, что видео с масштабным предложением руки и сердца, которое молодой человек устроил своей избраннице в гомельском парке, стало вирусным в TikTok и Instagram. Ролик уже набрал десятки тысяч просмотров и продолжает собирать восторженные комментарии.

Предложение руки и сердца в Гомеле собрало тысячи лайков — «Мужики, учитесь!»