"В глазах вся мировая скорбь" - Люди показали, как защитили ёлки от котов. Чем помогли пылесосы?

🎥 Видео

Опубликовано: 23.12.2024 09:53 , Обновлено: 23.12.2024

В преддверии новогодних праздников многие сталкиваются с одной и той же проблемой: как сохранить ёлку в целости и сохранности от любопытных котов. Эти пушистые озорники, как правило, не упускают возможности поиграть с новогодними украшениями, норовя сломать или сбросить их с веток. В поисках эффективных решений, люди начали делиться своими креативными способами защиты ёлок, включая использование пылесосов и других необычных методов. Однако, как показывает практика, даже самые изощрённые уловки не всегда приводят к желаемому результату.

Видеоподборка с креативными решениями и попытками котов пробраться к новогоднему дереву набрала в TikTok 8 млн просмотров и тысячи комментариев за несколько дней.

“С ПЫЛЕСОСОВ ВЫНЕСЛО”, — поделился реакцией один из пользователей.

“Котоверсия Гринча” — оценил второй.

[info_b]Гринч — вымышленный персонаж из книги Доктора Сьюза “Как Гринч украл Рождество!” Он представляет собой зеленое существо, которое ненавидит Рождество и пытается его украсть, чтобы помешать празднику.[/info_b]

“У рыжего кота в глазах вся мировая ? скорбь”, — посочувствовал третий.

“Я вот все ещё в раздумьях - ставить мне в этом год ёлку? В прошлом году её роняли на день по несколько раз ???” — рассказал четвертый.

Еще кто-то сообщил: “У меня в прошлом году она стояла ЛЁЖА. И все были довольны ??”.

А некоторые заявили, что их котам “по барабану” на новогодние деревья и украшения.