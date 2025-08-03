В Германии на сельском кладбище перестали разлагаться тела похороненных. Что произошло?

Опубликовано: 03.08.2025 15:14 , Обновлено: 03.08.2025

В поселке Зик земли Шлезвиг-Гольштейн недалеко от Гамбурга в Германии местные власти запретили хоронить усопших на местном кладбище. Все из-за того, что впоследствии тела не разлагаются, а превращаются в мумии.

По данным издания Bild, это происходит из-за высокого уровня грунтовых вод, которые не дают происходить естественным процессами разложения. В итоге тела вместо распада превращаются в своеобразные “восковые мумии”.

Именно так местный коммунальный союз обосновал запрет на погребение после получения заключения экспертов. Он вступил в силу немедленно, причем касается даже семейных участков, где некоторые местные жители давно запланировали себе место рядом с близкими.

«Мы глубоко сожалеем об этой ситуации, но с юридической точки зрения у нас нет другого выхода», — заявил мэр Зика Андреас Битцер.

Само кладбище для посещений не закрыли. С могилами тоже ничего не планируют делать. Но, согласно немецким законам, немцы имеют права занимать старые участки на кладбище под новые захоронения спустя 25 лет. Однако в Зике это сделать не выйдет, так как тела все еще лежат в земле в практически нетронутом виде.