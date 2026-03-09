В Германии метеорит пробил крышу дома

Опубликовано: 09.03.2026 08:06 , Обновлено: 09.03.2026

На западе Германии, в регионе Рейнланд-Пфальц вечером в воскресенье, 8 марта, пролетел яркий метеорит, попавший на камеры многих очевидцев. Один из них оказался в эпицентре космических событий - не сгоревший до конца в земной атмосфере объект рухнул прямо на его дом, пробив крышу.

Вспышка света, а затем яркий, светящийся гигантский шар, который пронёсся по небу в закатных сумерках - такую картину вчера вечером могли наблюдать многие немцы. В социальных сетях завирусились ролики с впечатляющим огненным зрелищем, которого в этих местах не видели давненько. Интернет-пользователи выдвигали самые разные предположения о природе небесного шоу - от метеорита до сгоревшего в атмосфере космического мусора и авиакатастрофы.

Вскоре загадка была разрешена. В Национальном оперативном центре по обеспечению безопасности воздушного пространства в Северном Рейне-Вестфалии подтвердили немецкой газете BILD, что это был всё же метеорит, а позднее в Управлении по пожарной безопасности и ликвидации последствий стихийных бедствий земли Рейнланд-Пфальц обнародовали любопытные подробности.

Оказалось, что метеорит раскололся на несколько осколков - этот процесс сопровождался громким взрывом, который слышали многие жители западной Германией. Отдельные фрагменты метеорита достигли Земли около 19:15.

В Кобленц-Гюльсе, по данным полиции, обломок, не полностью сгоревший дотла, пробил дыру размером с 30 см в крыше одного из домов. К счастью, никто не пострадал.

Не исключено, что это не единственный обломок метеорита, достигший поверхности Земли, однако о других инцидентах, связанных с небесным телом, пока не сообщалось.