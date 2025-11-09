В Европе цена за килограмм этого гриба подскочила до 5 000 евро

Опубликовано: 09.11.2025 19:25 , Обновлено: 09.11.2025

В Словении, в регионе Истрия, в самом разгаре сезон белого трюфеля, однако сборщики и продавцы жалуются на один из "худших урожаев за последние 40 лет".

Аномально высокая температура и повышенная влажность почвы привели к катастрофическому дефициту этих редких грибов, отправив их стоимость в космос. Цена за килограмм лучших экземпляров на рынке достигла беспрецедентных 5000 евро.

Сборщики трюфелей, среди которых опытные братья Денис и Дарио Бенчиц, описывают сложившуюся ситуацию как критическую. «Сезон гораздо слабее обычного. Время от времени попадается что-то получше, но в целом трюфелей очень мало. Это один из худших сезонов за 40 лет», — подтвердил Дарио Бенчич. Из-за изменений климата найти ценный белый трюфель становится все сложнее.

Охота за сокровищами. Свиньи не у дел?

Сбор трюфелей в Словении — это традиционное ремесло, окруженное аурой таинственности. Для поиска грибов, которые растут под землей на глубине 10-20 сантиметров, используются специально обученные собаки. Свиней, которых раньше применяли для этого, сейчас задействуют редко, так как они склонны поедать найденную добычу. А кому охота скармливать поросятам сотни и тысячи евро?

После сбора львиная доля урожая белых трюфелей немедленно отправляется за границу — в лучшие рестораны Франции, Италии, а также на богатые азиатские рынки, такие как Сингапур. На родине, в Словении, их остается немного. Те экземпляры, что не уезжают за рубеж, попадают в меню местных гастрономических заведений. Всего одного трюфеля весом в 250 граммов хватает, чтобы приготовить около 20 порций изысканных блюд.

Что такое трюфель и растет ли он в Беларуси?

Белый трюфель (лат. Tuber magnatum) — это самый ценный и ароматный представитель трюфелей. Его часто называют «кулинарным алмазом» за уникальный, ни с чем не сравнимый запах и вкус, который мгновенно преображает любое блюдо.

Что касается Беларуси, то климатические и почвенные условия страны не подходят для произрастания знаменитых белых или черных трюфелей. Эти грибы образуют симбиоз с корнями определенных пород деревьев (дуб, бук, береза) и требуют специфического теплого климата и мягких почв. В лесах Беларуси можно встретить другие, менее ценные виды трюфелей, например, троицкий или польский трюфель, но они не имеют такой гастрономической ценности и не являются объектом массового сбора.

Кстати, сбор этих грибов в Беларуси строго запрещен, поскольку они занесены в Красную книгу Беларуси. Известны два основных места произрастания: Беловежская пуща и окрестности Житковичского района.

Парадоксально, но в то время как белые трюфели стали редкостью, ситуация с черными трюфелями противоположная. Найти их в этом году стало значительно проще, что привело к падению их рыночной стоимости до уровня около 400 евро за килограмм.