В этой стране десятки живых людей ежегодно объявляют мертвыми. 36-летний мужчина пытался судиться и проиграл

Опубликовано: 03.11.2025 09:44 , Обновлено: 03.11.2025

В Швеции десятки людей ежегодно становятся жертвами «административной смерти». Так там называют явление, когда человек жив, но формально его объявили мертвыми. Вот история Джонатана Равелина, который судился с государством из-за этого и проиграл.

Представьте, что однажды вы пытаетесь перевести другу деньги через приложение, но оно не работает. Вы звоните в банк, и после проверки оператор сообщает вам шокирующую новость: согласно официальным реестрам, вы мертвы.

Именно это произошло с 36-летним Джонатаном Равелином осенью 2023 года. «Это был полный шок, — вспоминает он. — Я был жив и здоров, но моя цифровая жизнь была полностью парализована». Его личный идентификационный номер, ключ ко всем банковским и государственным услугам в Швеции, был деактивирован.

Таким образом Равелин оказался в компании десятков шведов, которые ежегодно ошибочно объявляются умершими. По данным общественного вещателя SVT, таких случаев в среднем насчитывается около 40 в год. Некоторые — результат человеческой ошибки, другие — целенаправленное мошенничество или, как подозревает Равелин, «неудачная шутка».

Как можно «умереть» на бумаге?

Корень проблемы кроется в системе регистрации смертей. В Швеции этим занимается не департамент здравоохранения, а Налоговое управление (Skatteverket). Для того чтобы объявить человека умершим, достаточно заполнить специальную форму, которую до 2023 года можно было легко скачать в интернете.

В случае Равелина некто отправил в налоговую эту самую форму, подписанную вымышленным врачом. Аналогичная участь постигла еще двух мужчин из его родной коммуны Олофстрём. Расследование показало, что подпись врача была фальшивой, а на конверте использовалась редкая для шведской бюрократии почтовая марка. Полиция позже прекратила дело, не найдя виновных.

Чтобы «воскреснуть», Равелину пришлось лично явиться в налоговую со своим удостоверением личности. Официально он был мертв около недели, но на полное восстановление доступа к банковским счетам и услугам ушло шесть долгих недель. «Мне пришлось потратить уйму времени и сил, чтобы доказать, что я все еще жив», — говорит он.

Суд встал на сторону государства

Возмущенный произошедшим, Равелин при поддержке неправительственной организации «Центр правосудия» (Centre for Justice) подал в суд на государство. Он требовал компенсацию в размере 20 000 крон (около 1 700 евро) за причиненный моральный ущерб и неудобства.

Однако в конце октября Стокгольмский окружной суд вынес неожиданное решение. Судьи признали, что Равелина действительно ошибочно объявили мертвым, но постановили, что ответственность за это лежит на неизвестной третьей стороне, а не на Налоговом управлении.

В вердикте говорится, что управление не было обязано проверять подлинность имени врача, поскольку «подобные нарушения редки». Это решение вызвало недоумение у юристов.

«Это странный вердикт, — заявила Александра Лойд, заместитель главы Центра правосудия. — Суд признал, что его регистрация в качестве умершего была ошибкой, но государство не должно нести за это ответственности. Мы должны предъявлять к нашим властям более высокие требования».

Равелин и «Центр правосудия» уже подали апелляцию.

Эта история вскрыла серьезную брешь в шведской административной системе. Форма, позволяющая любому человеку с базовой информацией объявить другого мертвым, остается слишком доступной. Хотя бланк и убрали из открытого доступа в интернете в 2023 году, его по-прежнему можно получить, отправив запрос по электронной почте.

По данным «Центра правосудия», только с 2021 по 2023 год Налоговое управление рассмотрело около сотни случаев, когда люди были ошибочно зарегистрированы как умершие.

Для Джонатана Равелина эта битва давно перестала быть только о компенсации. «Я надеюсь, что больше никто не столкнётся с подобной ситуацией, и что они изменят эту форму», — подчеркнул он в интервью SVT.