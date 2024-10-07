"В чем прикол?" - Белорус заметил разное написание одного слова на 50-рублевых купюрах. И это не подделка

🎥 Видео

Опубликовано: 07.10.2024 18:23 , Обновлено: 07.10.2024

В TikTok опубликовали ролик, в котором автор показал две купюры по 50 белорусских рублей с разным написанием одного слова на мове - "пяцьдзесят" и "пяцьдзясят". В чем секрет, рассказали комментаторы.

“В чем прикол? Что это? Изменения в языке?” - спросил на видео автор. Он показал купюры одинакового номинала, но разных годов выпуска - 2009-го и 2020-го.

Его догадки оказались верными. “Произошло это по причине принятия новых правил орфографии и пунктуации белорусского языка в 2010 году, а банкноты были отпечатаны в 2009 году. Новые банкноты отпечатаны в 2020-м с учетом новых правил”, - пояснил под видео комментатор.

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Добавим, что закон “О правилах белорусской орфографии и пунктуации” был принят в июле 2008 года, но вступил в силу 1 сентября 2010-го. И одно из изменений как раз - расширение принципа передачи “якання” в первом перед ударением слоге (было “дзевяты” - стало “дзявяты”, “семнаццаць” - “сямнаццаць”).

“Яканне” в белорусском языке - переход гласных звуков [о], [э] в первом слоге перед ударением после мягких согласных в звук [а] (на письме обозначение через букву “я”, например, “лес” - “лясы”).

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К сожалению, не все это знают. Некоторые комментаторы указывали на опечатку и предлагали оставить купюру как экземпляр для коллекционеров.