В Чехии рыбаков обвинили в издевательстве над рыбой. В Беларуси так делают все?

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Опубликовано: 05.11.2025 09:48 , Обновлено: 05.11.2025

В Чехии инцидент на рыбалке грозит литовским гражданам уголовным делом о жестоком обращении с животными. Поводом стало то, как рыбаки хранили свой улов. Причем такой способ не смущает подавляющее большинство белорусов и не является преступлением в нашей стране.

В Хомутовском районе Чехии природоохранная инспекция обнаружила в машине литовцев-рыбаков восемь карпов, которых перевозили в пластиковых контейнерах. По мнению чешских властей, такие условия содержания рыбы – это жестокое обращение. Помимо этого, рыбаки нарушили несколько правил: рыбо было сверх допустимой нормы, они не вели учёт улова. В итоге их краткосрочные разрешения на рыбалку были изъяты.

Как сообщил представитель охранной инспекции Северной Чехии Ян Скальский, благодаря своевременному вмешательству рыбу удалось вернуть в водоём. Тем не менее, дело передано в ветеринарное управление для дальнейшего разбирательства. Нарушителям грозят штрафы.

Это не первый подобный случай. Ранее на том же водохранилище у немецкого рыбака изъяли разрешение за хранение четырёх карпов в пластиковом пакете. В Устецком крае пограничники обнаружили мёртвого карпа в рыболовной сумке.

Кстати, чешские рыболовные сообщества давно требуют ужесточения наказаний за такое отношение к рыбе, считая, что текущие штрафы не останавливают нарушителей.