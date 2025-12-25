В центре Вильнюса прямо на Рождество нашли тело убитой женщины

Опубликовано: 25.12.2025 16:49 , Обновлено: 25.12.2025

В Рождество в службу спасения поступило сообщение о жестоком избиении женщины в центре столицы соседней Литвы, Вильнюса. По прибытии на место происшествия полиция выяснила, что женщина была убита.

Как сообщило ведомство, 25 декабря около 10:45 утра поступило сообщение о том, что в заброшенном отеле на улице Вильнюс в Вильнюсе лежит сильно избитая женщина, истекающая кровью.

Очевидец сообщил, что у него не было телефона, поэтому он попросил сотрудника магазина позвонить. Когда прибыли сотрудники скорой помощи, выяснилось, что женщина мертва — врачи не смогли ей помочь.

Как стало известно изданию Delfi , сотрудники полиции задержали двух подозреваемых (родившихся в 1982 и 2000 годах). По предварительным данным, они трезвы.