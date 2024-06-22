В Брестской крепости реконструировали начало Великой отечественной войны

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Опубликовано: 22.06.2024 12:36 , Обновлено: 22.06.2024

В Бресте провели зрелищную военно-историческую реконструкцию "22 июня 1941 года", в которой воссоздали события первого дня Великой отечественной войны. Фотографиями с мероприятия поделился телеграм-канал Минобороны Беларуси

Мероприятие прошло в мемориальном комплексе “Брестская крепость - герой” и началось 3.30 утра. В исторической реконструкции были задействованы участники 13-го международного слёта реконструкторов.

По информации госагентства БелТА, в их числе были взрослые и юные артисты, реконструкторы и военнослужащие. Всего в организации мероприятия приняло участие около тысячи человек. Для создания исторической атмосферы использовали пиротехнику, танк, мотоциклы, бронемашину и грузовик. Необходимыйц реквезит в виде раритетного оружия (около 200 единиц винтовок Мосина и карабинов) предоставила киностудия “Беларусьфильм”.