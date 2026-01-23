В Бресте собрали первый белорусский катамаран
В Бресте показали первый произведенный в Беларуси катер-катамаран. Опытный образец собрали на производственной площадке "МАЗ-МАН". Его показали главе Брестской области Петру Пархомчику.
Пока катамаран есть в единственном экземпляре, и ему предстоят испытания на белорусских реках и озёрах. Если они пройдут успешно, то серийное производство хотят наладить на Пинской верфи — Пинском судостроительном заводе.
Катера-катамараны представляют собой двухкорпусное судно с широкой палубой. Их главная особенность — хорошая устойчивость на воде, а также малая качка на волнах. Благодаря малой осадке они хорошо подходят для плавания на мелководье и в камышах.
На катамараны ставят два двигателя, что делает их более маневренными и подвижными. Плюс таких плавсредств — большая палуба.