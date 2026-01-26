В Бразилии молния ударила в толпу людей. 89 пострадавших

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Опубликовано: 26.01.2026 10:42 , Обновлено: 26.01.2026

В Бразилии произошёл экстремальный погодный инцидент. Молния ударила в толпу людей, из-за чего пострадали 89 человек, собравшихся на митинг в поддержку арестованного экс-президента Болсонару. На видеороликах, опубликованных в бразильских СМИ и социальных сетях, виден разряд молнии, за которым последовал громкий взрыв.

Происшествие случилось в воскресенье в столице Бразилии, городе Бразилиа. По словам местных властей, 11 из пострадавших получили серьёзные травмы. В момент удара молнии на митинге были тысячи сторонников заключённого под стражу бывшего президента Жаира Болсонару, отбывающего 27-летний срок за попытку государственного переворота.

По данным пожарных, после удара молнии они оказали помощь 89 людям, 47 из которых были доставлены в больницу. Одиннадцати пострадавшим потребовалась интенсивная терапия.

Как сообщает g1, ассистентка преподавателя Патрисия Роза, доставленная в больницу, рассказала, что её отбросило на землю электрическим разрядом, в результате чего она получила ожоги рук и живота, а также сильную боль в ушах.