В Бразилии молния ударила в толпу людей. 89 пострадавших
В Бразилии произошёл экстремальный погодный инцидент. Молния ударила в толпу людей, из-за чего пострадали 89 человек, собравшихся на митинг в поддержку арестованного экс-президента Болсонару. На видеороликах, опубликованных в бразильских СМИ и социальных сетях, виден разряд молнии, за которым последовал громкий взрыв.
Происшествие случилось в воскресенье в столице Бразилии, городе Бразилиа. По словам местных властей, 11 из пострадавших получили серьёзные травмы. В момент удара молнии на митинге были тысячи сторонников заключённого под стражу бывшего президента Жаира Болсонару, отбывающего 27-летний срок за попытку государственного переворота.
По данным пожарных, после удара молнии они оказали помощь 89 людям, 47 из которых были доставлены в больницу. Одиннадцати пострадавшим потребовалась интенсивная терапия.
Как сообщает g1, ассистентка преподавателя Патрисия Роза, доставленная в больницу, рассказала, что её отбросило на землю электрическим разрядом, в результате чего она получила ожоги рук и живота, а также сильную боль в ушах.
«Начался хаос. Ударила молния, и все упали. Сначала мы не понимали, что произошло — люди помогали друг другу подняться, бегали повсюду, — рассказал g1 торговый представитель Альфредо Сантана. — Пожарные и спасатели уже были там, но пострадавших людей было так много. Удар пришёлся прямо перед нами, очень близко к звукозаписывающей машине».