В Беловежской пуще выбрали имя для зубрёнка на букву «Б» и назвали победителей конкурса

Опубликовано: 02.07.2025 16:20 , Обновлено: 02.07.2025

В национальном парке «Беловежская пуща» подвели итоги конкурса, в котором белорусам предлагали придумать имена для новорождённых животных. Самая большая интрига была вокруг клички для маленького зубра, и теперь она раскрыта.

По решению конкурсной комиссии, новорождённого зубрёнка теперь будут звать Баста . Имена также получили и другие малыши: косулёнка назвали Ясик , а маленькую лошадку тарпановидной породы — Тучка .

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Напомним, как ранее рассказывали журналисты Telegraf.news, конкурс имел одно строгое правило. По многолетней традиции пущи, имена для зубров должны обязательно начинаться на букву «Б». Судя по всему, лаконичное «Баста» показалось организаторам наиболее, как они выразились, «ярким и запоминающимся» из всех предложенных вариантов.

Победителей конкурса — жителей Каменецкого района, Чечерска и Бреста — уже пригласили за «памятными призами». И снова не уточнили, что за они. Торжественное вручение состоится только 20 сентября , в День работников леса. Так что свои призы за придуманное в июне имя победителям придётся подождать ещё пару месяцев.

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, что белорусские компании, от ретейлеров до банков, завлекают белорусов возможностью выиграть «поездки мечты» — от турецких берегов до экзотической Японии.

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