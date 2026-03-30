В белорусском магазине заметили запись в «секретное» сообщество

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Опубликовано: 30.03.2026 08:15 , Обновлено: 30.03.2026

В одном из магазинов «Светофор», российской сети, работающей и в Беларуси, заметили странное объявление. На стене был распечатан А4-листок, на котором предлагалось вступить в сообщество в Viber, чтобы получать уведомления о новинках и акциях.

Все бы ничего, но способ записи оказался максимально необычный для современности.

Посетителям торговой точки не предложили перейти по QR-коду или найти канал или группу по названию в Viber.

«Предлагают РУКОЙ записать на листе бумаги свой номер телефона и ЖДАТЬ, пока тебя вручную добавят в этот секретный клуб покупателей в Viber. И желающих масса», — сообщил Сергей Кузьменко, заметивший данное объявление.

Желающих вступить в «секретную» группу магазина не смутило, что их контактные данные вывешены на виду у всех покупателей магазина.

В свою очередь, администрация магазина не придумала ничего лучше для защиты персональных данных, как просто вывесить их у всех на виду.