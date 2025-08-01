В Беларуси выбрали Птицу года-2026

Опубликовано: 01.08.2025 09:45 , Обновлено: 01.08.2025

Научно-практический центр НАН Беларуси и компания "Дикая природа" объявили результаты голосования за Птицу года-2026. Её выбирают в Беларуси ежегодно с 2000 года. Абсолютное большинство голосов на этот раз было отдано за чёрного аиста.

В шорт-листе, вынесенном на голосование общественности, помимо чёрного аиста в этом году были также щурка золотистая, ласточка береговая, чирок-трескунок и чайка озерная. Но именно чёрный аист оказался в лидерах на всех площадках голосования.

Таким образом, именно этой птице, чья популяция в Беларуси считается самой многочисленной в мире, будут посвящены разнообразные просветительские и природоохранные акции.

[info_b]Чёрный аист, который отличается от своего белого собрата большей стройностью, чуть меньшими размерами и оперением преимущественно чёрного окраса, обитает главным образом в лесной зоне Евразии. В Беларуси самая большая популяция этого вида зарегистрирована на территории природного ландшафтного заказника Средняя Припять.

Данный вид занесён в Красную книгу Республики Беларусь под 3-ей категорией охраны. Это означает, что этот вид не находятся под прямой угрозой исчезновения, но считается уязвимым к любым, даже незначительным изменениям окружающей среды, поэтому может оказаться на грани вымирания в будущем.[/info_b]