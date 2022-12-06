В Беларуси спустили на воду ледокол

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Опубликовано: 06.12.2022 19:19 , Обновлено: 06.12.2022

В министерстве транспорта Беларуси сообщили о проведении уникальной транспортной операции. Ледокол «Байкал» доставили в порт Речицы по дороге, а там уже спустили на воду.

“Затем он поплывет в Чериков на объект реконструкции моста через Сож для организации перевозки людей”, - сообщили в Минтрансе.

Дело в том, что прохождение ледокола до места назначения по реке Припять и Днепр невозможен, так как часть пути проходит по территории Украины.

Вес ледокола составляет 55 тонн, чтобы транспортировать его на трал специалистам понадобилось несколько часов.

https://youtu.be/LUlC67Z4iLg