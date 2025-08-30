В Беларуси появилось новое мороженое с шариками
Белорусская компания Nordar, котоаря имеет производство в Минске и российском Курске, объявила о выпуске нового мороженого с рисовыми шариками Feeling Balls Edition. Telegraf.news узнал, что оно отличается от предыдущего как глазурью, так и начинкой.
Новый продукт называется “мороженое эскимо сливочное ванильное с драже «Рисовые шарики» в молочно-шоколадной глазури”.
Пока неизвестно, где можно купить новое мороженое с шариками. В компании посоветовали искать его “в вашем любимом магазине”.
Отметим, что мороженое с рисовыми шариками в банановой глазури, за которым охотились многие белорусы, продавали в Короне, Евроопте, Маяке, Санте, Грошыке.
Какое еще мороженое в тренде?
К слову, и другие производители, летом порадовали белорусов новинками. Так, ранее Telegraf.news каталоги всех крупных фабрик и узнал, какие новинки вышли и в каких торговых сетях их искать.
К этому списку, из последних новинок, можно добавить и трендовое мороженое “Лабубука”. Это сливочное эскимо с желейными шариками в глазури от ООО “Айсгрупп”.