В Беларуси охотники заметили нильских гусей

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Опубликовано: 22.02.2024 16:43 , Обновлено: 22.02.2024

Редкая для белорусских широт птица попала в объектив белорусских охотников в Скиделе, Гродненской области. Специалисты распознали в любопытной птахе, угнездившей в ветках деревьев, нильского гуся. От своих сородичей эту птицу отличает характерный ржаво-коричневый окрас и темно-коричневое кольцо на шее, а также заметные темно-коричневые пятна вокруг глаз, которые делают взгляд птицы столь выразительным.

Фотографиями нильских гусей поделились в одном из тематических чатов охотники. В естественной среде этот вид обитает в Африке к югу от Сахары и в долине Нила в Египте, а во многих странах Европы и Азии часто используется в качестве декоративной парковой птицы. Увидеть её в Беларуси - большая удача и редкость.

Согласно информации портала “Фауна Беларуси. Позвоночные”, нильского гуся впервые зафиксировали в Беларуси в начале 2020 года. Тогда две особи заметили в окрестностях деревни Макаровцы Берестовицкого района Гродненской области.

Позднее орнитологи по фотографиям определили точный вид птицы и включили его в список птиц Беларуси, отнеся его к категории С. К ним причисляют интродуцированных или сбежавших из неволи птиц, которые создали независимую гнездовую популяцию, но размножаться в самой стране ещё не стали.