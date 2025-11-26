В Беларуси объявили о возвращении ранее прекратившей выпуск печатной газеты

💼 Официально

Опубликовано: 26.11.2025 12:59 , Обновлено: 26.11.2025

Белорусское издание "Экономическая газета", прекратившее выпуск печатной версии в июле этого года, объявила о возобновлении печатной версии с января 2026 года, сообщила редакция в официальном обращении.

Решение о возобновлении выпуска было принято после многочисленных обращений читателей, интересовавшихся отсутствием издания в каталогах подписки на вторую половину 2025 года, утверждают в редакции.

“После непродолжительного перерыва мы возобновляем выход, - говорится в заявлении редакции. - Наши журналисты, редакторы и авторы сделают все возможное, чтобы любимое издание по-прежнему было полезно нашим читателям”.

Как ожидается, газета будет выходить 4 раза в месяц, сохраняя традиционную ориентацию на директоров компаний, специалистов по бухгалтерскому учету, юристов и кадровиков.

Ранее, в мае 2025 года, акционеры ЗАО “Белбизнеспресс”, учредителя издания, приняли решение о прекращении выпуска, объяснив это фундаментальными изменениями в медиапотреблении.

“Бумажным изданиям с их циклами печати и доставки приходится уступать место электронным средствам массовой информации, - заявил тогда главный редактор Федор Великоселец. - Такова ситуация во всем мире. И наша история не исключение”.

Основанная в 1992 году как “Национальная экономическая газета”, публикация стала одним из первых деловых изданий независимой Беларуси, достигнути пикового тиража в более чем 40 тысяч экземпляров.

“Миссия выполнена!” - заявил Великоселец в майском обращении, подводя итоги 32-летней работы издания.

Однако, как отмечается в новом заявлении, шестимесячный перерыв показал сохраняющийся спрос на печатную версию издания среди профессиональной аудитории.

Редакция выразила благодарность читателям за “доверие и поддержку” в период приостановки выпуска и пообещала сохранить традиционные качества издания - “глубину анализа, практические рекомендации и внимание к деталям”.