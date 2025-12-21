В Беларуси наступил самый короткий день в году. Насколько ночь в Витебске будет дольше, чем в Минске и Бресте?

Опубликовано: 21.12.2025 10:05 , Обновлено: 21.12.2025

В ночь с 21 на 22 декабря в Беларуси наступит самая длинная ночь в году. Она продлится более 16 часов. Но южным городам повезёт больше, чем северным.

В Минске, находящемся почти в центре Беларуси, световой день 21 декабря 2025 года составит всего 7 часов 23 минуты (восход в 09:27, заход в 16:50). А это значит, что сама ночь продлится аж 16 часов 37 минут.

Но не стоит сильно переживать: в том же Витебске (север страны) ночь будет ещё длиннее — около 16 часов 50 минут. А больше всего повезёт Бресту на юге Беларуси. Там ночь будет чуть короче, чем в Минске, и значительно короче, чем в Витебске — около 16 часов 15 минут.

На самом деле, поворотный момент произойдёт 21 декабря в 18:03 по белорусскому времени. Именно с этого часа солнце «повернёт на лето». Таким образом, уже со следующего дня светлое время суток начнёт расти — сначала всего на несколько секунд в сутки.

Кстати, разная продолжительность дня и ночи — это результат наклона оси Земли. Сейчас северная часть оси наклонена от Солнца, а южная — к Солнцу: в южном полушарии сейчас лето. Благодаря чему зимой белорусы могут наслаждаться свежими мандаринами, бананами и хурмой.