В Беларуси начали подготовку к клонированию домашних животных. Сколько стоит услуга?
Белорусские учёные из Академии наук (НАН) объявили, что полным ходом ведут подготовку к клонированию домашних питомцев. В начале 2026 года в Лаборатории молекулярной биологии и биотехнологии клеток Института биофизики и клеточной инженерии НАН Беларуси начались соответствующие исследования.
Работы ведутся в рамках государственной программы научных исследований «Геном, молекула и клетка», а значит, финансируются за счёт бюджета.
Специальная научно-исследовательская работа под сложным названием «Биотехнологические основы получения плюрипотентных клеток и женских гамет мыши с донорским ядром как этапа терапевтического и репродуктивного клонирования» должна привести к созданию национальной белорусской платформы для клонирования домашних питомцев.
Впрочем, научный интерес белорусских генетиков простирается дальше коммерческого использования. В планах представителей академии наук — сохранение редких пород животных, а также создание линий эмбриональных стволовых клеток для дальнейших исследований и диагностических целей.
В Институте биофизики НАН РБ (Республики Беларусь) не уточнили, когда в стране появится услуга по клонированию домашних питомцев. Также пока не озвучили и цены. Однако такие услуги уже оказывают в других странах, и цены там немаленькие.
Так, в соседней России минимальная цена клонирования домашнего животного составляет 4 млн российских рублей. По всей видимости, российские бизнесмены собирают биоматериалы и отправляют для клонирования в другие страны. В стоимость входит доставка клонированного животного хозяевам.
А основные мировые лидеры рынка клонирования — ViaGen Pets (США) или Sinogene (Китай) — просят за услуги примерно такие суммы (в пересчете на доллары США):
- Собака: около $50 000.
- Кошка: от $30 000 до $50 000.
- Лошадь: около $85 000.
Рынок клонирования животных развивается активно. Возможно, к тому времени, как белорусские учёные запустят свою платформу по клонированию, цены упадут. Но это не точно.