В Австралии вырастили самую большую в мире чернику. Сколько весит?

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Опубликовано: 19.03.2024 18:18 , Обновлено: 10.07.2024

На севере Нового Южного Уэльса, в Австралии, фермеры вырастили самую большую чернику в мире. Ягода размером почти с мяч для игры в гольф, попала в Книгу рекордов Гинесса.

Фото: Costa Berries/Facebook

Ягоду собрали еще в ноябре 2023 года и хранили в морозильной камере до подтверждения своего “рекордного” статуса. Черника имеет ширину 4 сантиметра и своим весом в 20,4 грамма превосходит почти в 10 раз своих сородичей.

Это новый образец сорта, который вывели на ферме Costa Berries. Руководитель фермы, Жордж Джессетт, заявил, что компания начнет увеличивать объемы производства подобных ягод, чтобы охватить потребителей в Австралии в течение следующих нескольких лет.

По словам производителя, размер черники не влияет на ее вкус, но конкретно эту ягоду никто не будет есть. Владельцы “рекордосменки” хотят сохранить её. Например, покрыть композитным материалом и прикрепить его к стене.

Ранее рекорд по “самой большой черники” принадлежал фермерам из Западной Австралии. Её вес составлял 16,2 грамма.