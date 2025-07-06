Видео "бездны" в глубине белорусских меловых озёр набрало 2,5 млн просмотров: "Уже панику словила"

🎥 Видео

Опубликовано: 06.07.2025 13:53 , Обновлено: 12.08.2025

В TikTok набрало огромную популярность видео, на котором белоруска показала, что находится под водой в меловом карьере в городском поселке Красносельский Волковысского района. Ролик набрал 2,5 млн просмотров и почти тысячу комментариев.

“Резкие обрывы и бездна, большая глубина”, — написала в ролике автор.

В комментариях люди начали писать об опасности таких мест. Многие отметили, что в меловых карьерах легко утонуть.

“Почва в таких озерах часто бывает нестабильная, и можно увязнуть даже на бергегу и уйти на дно”, — заявил один из пользователей.

“Слава богу, что у меня боязнь глубины и я не лезу в водоемы, уже от видео панику словила”, — поделилась вторая.

“Помню, плавал в карьерах в Гродно, нырнул и заехал ногой в дно. Нога начала проваливаться в ил, из-за ила пошло много пузырей и я не мог долго всплыть”, — рассказал историю третий.

“Я помню, как-то тоже решила ступить возле берега в воду, нога провалилась до колена… Очень испугалась”, — поделилась еще одна пользовательница.

“А кажется, что дно мелкое и безопасное”, — также написали под видео.

А кто-то, наоборот, сказал, что дело не в том, что дно обрывается, а в умении плавать (и не только).

“Абсолютное большинство тех, кто тонут, купаются пьяными. Если вы трезвы и умеете плавать, то без разницы, океан это, река или карьер”, — высказал свое мнение комментатор.

“А какая разница, если ты плавать умеешь?” — задался вопросом еще один пользователь.

“Ну, если уметь плавать и не ловить панику на глубине - всё нормально”, — и таких похожих комментариев было несколько.