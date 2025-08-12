Урожай 2025 года рассмешил десятки тысяч человек в TikTok: "Зачем так плотно укладываете"

🎥 Видео

Опубликовано: 12.08.2025 13:18 , Обновлено: 12.08.2025

Жительница Беларуси поделилась шуточным в TikTok видео с "урожаем лета 2025 года", что стало поводом для шуток и огородных историй для тысячи человек. Сам ролик набрал 2,5 млн просмотров и понравилось более 42 тыс. человек.

На кадрах видно трехлитровую банку, в которой - один огурец и один помидор. Также виднеется укроп, чеснок и листья. Видеоряд сопровождается наложенным смехом и словами автора:

“Ну вот и я дождалась урожая, закатала баночку ассорти. Посмотрите, красота какая”. В комментариях она рассказала, что это в Беларуси.

Неунывающий настрой женщины побудил других пользователей к многочисленным шуткам и рассказами о своем урожае этого года в комментариях под роликом.

“У меня этим летом такой же урожай, тоже закатаю такую же баночку, без помидорки”, — написал один человек.

“Как вам удалось столько овощей запихнкть в банку?” — пошутил второй.

“Да вы прям шикуете?Я только воду с солью и листом хрена закатаю?”, — поделился третий.

Четвертый подхватил: “Зачем так плотно укладываете?”

А кто-то написал: “Мы все закатываем по вашему рецепту”.

“А где вы такие прозрачные помидоры покупали ??Зачем вы добавили один обычный помидор?” — в шутку спросил еще один комментатор.

Также некоторые отметили, что думали, только у них такой урожай.