Урожай 2025 года рассмешил десятки тысяч человек в TikTok: "Зачем так плотно укладываете"
Жительница Беларуси поделилась шуточным в TikTok видео с "урожаем лета 2025 года", что стало поводом для шуток и огородных историй для тысячи человек. Сам ролик набрал 2,5 млн просмотров и понравилось более 42 тыс. человек.
На кадрах видно трехлитровую банку, в которой - один огурец и один помидор. Также виднеется укроп, чеснок и листья. Видеоряд сопровождается наложенным смехом и словами автора:
“Ну вот и я дождалась урожая, закатала баночку ассорти. Посмотрите, красота какая”. В комментариях она рассказала, что это в Беларуси.
Неунывающий настрой женщины побудил других пользователей к многочисленным шуткам и рассказами о своем урожае этого года в комментариях под роликом.
“У меня этим летом такой же урожай, тоже закатаю такую же баночку, без помидорки”, — написал один человек.
“Как вам удалось столько овощей запихнкть в банку?” — пошутил второй.
“Да вы прям шикуете?Я только воду с солью и листом хрена закатаю?”, — поделился третий.
Четвертый подхватил: “Зачем так плотно укладываете?”
А кто-то написал: “Мы все закатываем по вашему рецепту”.
“А где вы такие прозрачные помидоры покупали ??Зачем вы добавили один обычный помидор?” — в шутку спросил еще один комментатор.
Также некоторые отметили, что думали, только у них такой урожай.