Улицы Мехико заполнили зомби. Так празднуют аналог белорусских Дзядов в Мексике

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Опубликовано: 21.10.2025 08:50 , Обновлено: 21.10.2025

Более 7000 «зомби» вышли на улицы Мехико в субботу во время популярной акции Zombie Walk, приуроченной ко Дню поминовения мертвых. Аналог белорусских Дзядов мексиканцы отмечают совсем по-другому.

Участники, одетые в макияж и костюмы, брызгались искусственной кровью и демонстрировали такой грим, что их было не отличить от реальных ходячих мертвецов.

День мёртвых в Мексике в ноябре — один из самых любимых праздников в стране. А в его преддверии по всей стране проходят костюмированные марши.

















































Так жители страны почитают умерших в соответствии ещё с доиспанскими традициями приносить еду и устраивать вечеринки на могилах. В такие дни нередко можно увидеть людей в костюмах скелетов и зомби.

Кстати, традиция карнавала в честь мёртвых так понравилась туристам, что подобные мероприятия стали проводить и в Испании, и в США.

Древние корни веселого и кровавого карнавала

Традиция карнавальных шествий и перевоплощений в мертвецов накануне Дня мёртвых уходит корнями в глубокое синкретическое прошлое Мексики. Ещё до прихода испанцев у коренных народов, таких как ацтеки и майя, были культы смерти и почитания предков.

Древние жители современной Мексики верили в цикличность жизни и смерти и проводили ритуалы в честь богини Миктлансиуатль, владычицы загробного мира. В эти дни было принято не скорбеть, а радостно встречать души усопших, которые возвращались в мир живых. А ритуальные танцы в костюмах, напоминающих скелетов, были частью этих верований.

Так современные мексиканцы представляют себе Миктлансиуатль

С приходом испанских конкистадоров и католицизма языческие обычаи смешались с христианскими догматами, хоть миссионеры делали совсем другого. Они, пытаясь обратить местное население в христианство, перенесли индейские праздники на католический День всех святых (1 ноября). Но древний ритуал встречи с предками в итоге органично вписался в новый церковный календарь.

Традиция надевать костюмы и раскрашивать лица, изображая мертвых, трансформировалась из сакрального обряда в народную, карнавальную форму, став символом своеобразного «посмешища над смертью».

Современный облик карнавалов, подобных Zombie Walk, сформировался в XX и XXI веках под влиянием глобализации и поп-культуры. К традиционным образам Катрины (La Catrina) и скелетов добавились персонажи голливудских фильмов ужасов — зомби и ходячие мертвецы.

Такие шествия, имея древние корни, стали масштабными городскими фестивалями, выражающими уникальное мексиканское отношение к смерти: не как к чему-то ужасному, а как к естественной части бытия, с которой можно шутить, танцевать и праздновать.

[inf]La Catrina — это элегантный скелет, символ мексиканского Дня мертвых, созданный в начале XX века как сатира на высшее общество и дань уважения Миктлансиуатль.[/inf]