Украинцы попросили Зеленского переименовать Россию в Московию

Опубликовано: 24.11.2022 09:02 , Обновлено: 04.07.2024

Украинцы создали на сайте офиса президента Владимира Зеленского петицию с просьбой официально переименовать Россию в Московию, а также заменить соответствующие термины.

«Официально переименовать название “Россия” на “Московия”. Заменить термин “русский” на “московский”, “Российская Федерация” на “Московская Федерация”», — полное название обращения.

Петицию зарегистрировали 23 ноября. Чтобы ее рассмотрел Зеленский, она должна набрать 25 тыс. подписей. На момент написания новости их всего 47.

Автор обращения написал в обосновании, что «историческим названием России является Московия. То же касается государственных образований Московского княжества, Московского царства, империи».

«Это название употреблялось в европейских и в некоторых азиатских языках. На многих исторических картах XVI-XIX вв., которые изготавливались в Европе до и после переименования Московского царства во Всероссийскую империю, также фигурирует это название. 22 октября 1721 года, то есть 301 год назад, - московский царь Петр и провозгласил Московское царство «Российской империей», — отметил он.

И добавил, что «Россия» существует только 301 год.

Ранее Телеграф писал, что с 24 февраля на украинском сайте с петициями появилось много удивительных, смешных и абсурдных просьб. Собрали лучшие.

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