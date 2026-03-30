Украина назначила почетным консулом модель откровенных фото

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Опубликовано: 30.03.2026 13:28 , Обновлено: 30.03.2026

Новым почетным консулом Украины в Доминиканской Республике стала бывшая модель Виктория Якимова. Она известна тем, что ранее фотографировалась в русском народном кокошнике, что для многих украинцев настоящий «ред флаг» (red flag), и в откровенных образах.

«Подавая свою кандидатуру на должность Почетного Консула, я не пыталась скрыть свою предыдущую жизнь, связанную с моделингом. Современная самодостаточная женщина имеет право реализовывать себя в выбранной профессии, а также изменять направление развития и расти», — написала Якимова в Facebook.





















Ее назначение вызвало удивление среди украинцев. Обычная практика — назначать на должность почетного консула влиятельного человека, имеющего ресурсы и связи.

В профиле женщины в Facebook указано, что сама Якимова из Одессы, а сейчас проживает в городе Ла-Романа (Доминиканская Республика).

Училась в Одесском государственном экономическом университете. Кроме должности почетного консула, женщина работает в компании v-tersolutions, которая занимается программным обеспечением для логистических компаний.

Обычно почетные консулы страны действуют на общественных началах и не получают какого-либо вознаграждения. Также они не считаются чиновниками или дипломатами. Как правило, почетными консулами назначают граждан страны, где они будут представлять интересы другой страны.