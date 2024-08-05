"Уютная, теплая" — В минском аэропорту появилась новая фотозона с рушником, колосьями и аистами

📷 Фото

Опубликовано: 05.08.2024 10:04 , Обновлено: 05.08.2024

В Национальном аэропорту "Минск" установили новую фотозону. Как отметили в пресс-службе, она "уютная, спокойная, теплая, как Беларусь".

“Логотип аэропорта, как символ главных воздушных ворот Беларуси, окружает отблеск искорок зерен зрелой пшеницы – белорусского золота. В центре, в окружении аистов, расположен рушник, как символ легкого, без трудностей, пути”, — поэтично рассказали о локации в аэропорту.

А находится это место в общей зоне вылета, на третьем этаже аэровокзала.

Фото: пресс-служба Национального аэропорта "Минск"

Фото: пресс-служба Национального аэропорта "Минск"