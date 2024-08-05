"Уютная, теплая" — В минском аэропорту появилась новая фотозона с рушником, колосьями и аистами
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В Национальном аэропорту "Минск" установили новую фотозону. Как отметили в пресс-службе, она "уютная, спокойная, теплая, как Беларусь".
“Логотип аэропорта, как символ главных воздушных ворот Беларуси, окружает отблеск искорок зерен зрелой пшеницы – белорусского золота. В центре, в окружении аистов, расположен рушник, как символ легкого, без трудностей, пути”, — поэтично рассказали о локации в аэропорту.
А находится это место в общей зоне вылета, на третьем этаже аэровокзала.