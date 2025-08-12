Уходит эпоха? Компания Kodak заявила о возможном банкротстве

Опубликовано: 12.08.2025 18:55 , Обновлено: 12.08.2025

Компания Eastman Kodak, некогда легенда фотоиндустрии, заявила о «существенных сомнениях в способности компании продолжать свою деятельность». Проще говоря, фирма предупредила, что может не пережить следующий год.

Но, как написало издание MarketWatch, такое заявление от публичной компании с подобными формулировками — это обязательное требование регулятора (SEC) в США, когда финансовое положение ухудшается.

Приведённые источником цифры это подтвердили. За последний квартал Kodak получил убыток в $26 млн , в то время как год назад у него была прибыль в 25 млн. Денежные резервы компании сократились на $46 млн и составляют теперь $155 млн.

Акции Kodak отреагировали на новость немедленно, обвалившись на 26% 12 августа, сообщил Axios.

Почему возникли проблемы?

Главная причина — у компании подходит срок погашения долгов, а свободных денег или подтверждённого финансирования для их выплаты нет, говорится в документах для регулятора, которые процитировало Associated Press.

В самой Kodak объяснили, что формальное предупреждение было необходимо, поскольку выплата долга зависит от денег, которые ещё не получены. Компания рассчитывает получить около $300 млн от прекращения своего пенсионного плана, что позволит погасить значительную часть долга.

«Kodak уверен, что сможет выплатить значительную часть своего срочного кредита задолго до наступления срока его погашения», — заявили в компании.

Как только средства от пенсионного плана поступят, по словам представителей, «Kodak практически не будет иметь чистого долга, а его баланс будет более сильным, чем в последние годы».

Взлёт, падение и надежда на лекарства

Телеканал CNN напомнил, что 133-летняя Kodak когда-то была абсолютным монополистом. В 1970-х годах ей принадлежало 90% рынка фотоплёнки и 85% рынка фотоаппаратов в США. Лозунг «Вы нажимаете кнопку, мы делаем остальное» был известен во всём мире.

Парадоксально, но именно Kodak в 1975 году изобрела первый цифровой фотоаппарат — технологию, которая в итоге его и погубила. Компания не смогла адаптироваться к новому рынку, и в 2012 году уже подавала на банкротство.

В 2020 году у компании появился неожиданный шанс на возрождение. В разгар пандемии COVID-19 правительство США выделило Kodak кредит на $765 млн , чтобы компания начала производить ингредиенты для лекарств и снизить зависимость страны от иностранных поставщиков. Это вызвало резкий взлёт акций, но, как показали текущие финансовые отчёты, не решило всех проблем компании.