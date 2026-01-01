Уфологи зафиксировали более 4000 НЛО в 2025 году. Что о них известно

🎥 Видео

Опубликовано: 01.01.2026 12:35 , Обновлено: 01.01.2026

Внимание к неопознанным летающим объектам (НЛО) в последние годы ослабло. Тому есть объяснение — война на европейском континенте и кризисы в других частях света не оставляют времени для удивления непознанному. Тут бы с уже известным разобраться.

И хотя интерес к НЛО, несомненно, растет в скучные времена, когда людям и СМИ хочется сенсаций и немножко пощекотать нервы, даже в уходящем неспокойном 2025 году было зафиксировано более 4000 сообщений о неопознанных летающих объектах.

Существуют специализированные публичные базы данных для фиксации таких инцидентов, а дискуссии о НЛО периодически возникают и на политическом уровне. Например, в прошедшем году вице-президент США Джей Ди Вэнс высказывался на эту тему, а в Конгрессе США проводились соответствующие слушания.

Одна из крупнейших баз сообщений о НЛО — это Национальный центр сообщений об НЛО (NUFORC, National UFO Reporting Center). Согласно его данным, только за 2025 год поступило около 4200 сообщений со всего мира.

NUFORC все сообщения делит по четырём категориям — от легко объяснимых до самых загадочных. В базе их можно отфильтровать по местоположению, дате, форме объекта и другим параметрам. Есть там и сообщения о так называемых НПО (неопознанные подводные объекты).

В свою очередь, доступное всем приложение Enigma Labs зафиксировало более девяти тысяч подобных сообщений, в основном в прибрежных водах США. Очевидцы в них, в основном, описывали объекты, движущиеся на большой скорости.

Также в конце 2025 года во многих частях планеты наблюдались красные светящиеся явления, напоминающие «медуз». Однако эксперты NASA объяснили это атмосферным феноменом — это были так называемые спрайты (вертикальные молнии над грозовыми облаками).

Менее однозначным было появление в начале ноября странного светящегося объекта в небе над северо-востоком США. Жители нескольких штатов наблюдали «вращающийся» светящийся НЛО, не похожий на известные явления. Кто-то предполагает, что это могла быть ракета «Ариан-6», запущенная с космодрома Куру. Однако СМИ, особенно американские, часто добавляли к этому объяснению слово «вероятно». Ну, сами понимаете…

Ещё более загадочными показались огни, замеченные в феврале над Миннеаполисом. Объекты меняли цвет, оставаясь большую часть времени на месте, но иногда очень быстро перемещались.

Специалисты из Enigma Labs (компании, разрабатывающей приложение для сообщений о НЛО) предположили, что это могла быть Международная космическая станция (МКС), видимая в тот момент над регионом. Изменение цвета, по их мнению, могло быть вызвано атмосферной рефракцией и сцинтилляцией.

Кроме того, в 2025 году получило развитие объяснение инцидента над Нью-Джерси, произошедшего годом ранее. По данным New York Post, на одной из конференций представитель оборонной компании заявил, что зафиксированные объекты были прототипом нового летательного аппарата, находившегося в тот момент на испытаниях.

Научный подход к феномену

НЛО уже давно стали предметом академических исследований. Так, учёные из частной Паломарской обсерватории в Калифорнии проанализировали архивные снимки звёздного неба 1950-х годов в поисках аномалий. Из более чем ста тысяч выявленных «подозрительных» явлений большинство были отброшены как артефакты, но несколько тысяч случаев остались без однозначного объяснения.

Часть из них совпадает по времени с ядерными испытаниями того периода, что может указывать на связь с атмосферными процессами. Результаты исследования были опубликованы в журнале Nature.

Также в этом году профессор Гарвардского университета Ави Лоэб высказывал предположение, что межзвёздная комета 3I/ATLAS может иметь искусственное происхождение. Однако NASA позднее заявило, что это всё же комета, хотя и с нетипичными характеристиками. Но вопросы всё ещё остаются. Нет логичного и точного объяснения её происхождению.

Скрывают ли что-то власти?

Тема НЛО проникает и в политическую повестку. Вице-президент США Джей Ди Вэнс, комментируя её, заявлял, что видит в феномене скорее «духовное измерение». На формальном уровне вопрос рассматривался в Палате представителей Конгресса США. Там в сентябре 2025 года прошли слушания с участием свидетелей, говоривших о потенциальной угрозе безопасности со стороны неопознанных объектов. По итогам в Конгрессе заявили, что федеральное правительство недостаточно информирует общественность о программах, связанных с данной темой.