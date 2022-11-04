В Британии удар молнии в летящий самолет-белуху попал на видео

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Опубликовано: 04.11.2022 09:21 , Обновлено: 04.11.2022

В Великобритании видеокамера сняла уникальное явление. На кадры попала молния, которая ударила в один из самых больших самолетов в мире Airbus Beluga XL5 прямо на лету. Об этом сообщает Fox35.

Это произошло, когда самолет взлетел в аэропорту Гаварден во Флинтшире, Северный Уэльс в направлении Гамбурга, Германия.

Из-за удара, к счастью, никто не пострадал. Мало того, железная птица продолжила полет, который только начала. И молния никак на технику не повлияла.

Однако пассажиры и экипаж все же услышали звук мощного взрыва и увидели яркую вспышку.

[info_b]Airbus BelugaXL — большой транспортный самолет на базе Airbus A330-200F , построенный Airbus для замены оригинального Airbus Beluga. Имя Beluga происходит от формы корпуса самолета, который напоминает кита белуху (beluga в англ. и некоторых других языках; не путать с белугой).[/info_b]

Ранее Телеграф писал, что в Вашингтоне двое мужчин и две женщины получили тяжелые ранения из-за удара молнии возле резиденции президента США.

Пострадавшие были поражены ударом молнии, находясь в парке Лафайет под деревом вблизи забора, окружающего комплекс Белого дома.

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