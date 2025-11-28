Учёные изучили язык шимпанзе

Опубликовано: 28.11.2025 12:13 , Обновлено: 28.11.2025

Совместная международная группа учёных из Германии и Швейцарии опубликовала результаты наблюдений за шимпанзе. Оказалось, что те взаимодействуют между собой подобно людям и даже используют своеобразный язык.

По данным исследователей, их открытие может свидетельствовать о том, что язык — не просто результат социального развития людей, а может являться признаком целого надсемейства человекообразных, куда входят люди и некоторые обезьяны (надсемейство гоминоидов).

Учёные из Германии и Швейцарии провели масштабные наблюдения за шимпанзе в национальном парке Кибале в Уганде. Исследователи проанализировали видеозаписи 17 самок и их детёнышей, уделяя особое внимание общению. Оказалось, что жесты и реакции шимпанзе состоят из структурированных, чередующихся последовательностей, напоминающих человеческие разговоры.

Такие модели соответствуют механизмам, известным в человеческом общении: вопрос требует ответа, а приветствие предполагает ответное приветствие. Такие структуры, называемые «парами смежности», обеспечивают течение разговора, то есть говорящие знают, как надо действовать.

Для примера, в теории коммуникации «парой смежности» (adjacency pair) называется стандартная, ожидаемая структура диалогического обмена. Это две реплики, следующие друг за другом, где первая реплика предопределяет тип второй.

Например:

Вопрос — Ответ «Который час?» → «Пять часов».

Приветствие — Приветствие «Здравствуй!» → «Привет!»



Шимпанзе продемонстрировали схожий подход и следовали определённой закономерности. «После месяцев наблюдений я был поражён тем, насколько знакомым казалось их взаимодействие», — рассказал соавтор исследования Бас ван Бекхолт.

Таким образом, исследование показало, что многие приматы, а не только люди, начали использовать и используют подобные формы взаимодействия гораздо раньше, чем появился человеческий язык. В свою очередь, можно предположить, что основы разговора могут быть глубоко укоренены в эволюции целого вида.

Статья с описанием результатов была опубликована в престижном журнале Proceedings of the Royal Society B и уже вызвала дискуссии в сообществе исследователей коммуникации. Новые результаты могут помочь нам лучше понять, как развивался язык и какие социальные модели поведения могли ему способствовать.