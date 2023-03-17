Ученые получили первые видеокадры дрейфующего айсберга, площадью в 4 раза больше Минска

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Опубликовано: 17.03.2023 13:35 , Обновлено: 17.03.2023

Сотрудники Британской антарктической службы провели первую аэрофотосъемку гигантского айсберга A81, отколовшегося от шельфового ледника Бранта в январе этого года. Размеры дрейфующей ледяной глыбы настолько велики, что на нем могли бы уместиться четыре Минска: площадь айсберга составляет 1550 квадратных километров.

Айсберг A81 отправился в открытое плавание после того, как через шельфовый ледник Бранта пролегла огромная трещина, получившая название Пропасть-1. Шельфовый ледник Бранта является одним из наиболее тщательно изученных шельфовых ледников планеты. Британская антарктическая служба (БАС) разместила на нем свою исследовательскую станцию Халли. Еще в 2016 году БАС приняла меры предосторожности и переместила исследовательскую станцию вглубь ледника.

На данный момент айсберг A81 преодолел уже порядка 150 километров от места откола и направился на юг. По расчетам британских специалистов, A81 продолжит движение по маршруту предыдущих айсбергов, которых сильное Антарктическое прибрежное течение сносит на запад. Ученые из БАС продолжат наблюдать за громадной дрейфующей льдиной, пока та будет проходить через море Уэдделла и далее на север в сторону Южной Атлантики.

Фото: bas.ac.uk

Гигантские айсберги оказывают как негативное, так и позитивное влияние на океанические экосистемы

Между тем, A81 стал уже вторым крупным айсбергом, отколовшимся от шельфа в этом регионе за последние два года. Еще один ледник, A76, в мае 2021 года оторвался от шельфового ледника Фильхнера-Ронне. Он был признан самым крупным дрейфующим айсбергом на планете – его площадь достигала 3200 квадратных километров. По мере продвижения на север A76 распался на три части. Однако, по мнению ученых, он по-прежнему представляет опасность для окружающей среды.

Фото: bas.ac.uk

По словам профессора Герейнта Тарлинга из БАС, «айсберг такого размера окажет большое влияние на океанические экосистемы», причем как положительное, так и отрицательное.

С одной стороны, отмечает ученый, по мере таяния айсберга высвобождается большое количество питательных веществ, которые будут способствовать росту фитопланктона, лежащего в основе океанических пищевых цепочек. С другой стороны, таяние такой глыбы льда высвобождает огромные объемы пресной воды, снижает уровень солености мирового океана и делает воду непригодной для многих видов фитопланктона и питающегося ими зоопланктона.

«Затем эти эффекты могут распространиться по пищевой цепи на рыбу, птиц, тюленей и китов», - пояснил Герейнт Тарлинг.

Не исключают в БАС и потенциального риска для морских судов, работающих в данном регионе. По мере разрушения айсберга A76, от него начинают откалывать более мелкие куски льда, от которых могут пострадать суда, особенно, если айсберг изменит траекторию движения и направиться к западу от острова Южная Георгия, а не на восток, по маршруту предыдущих айсбергов. В связи с этим, ученые продолжат тщательно следить за обоими айсбергами.