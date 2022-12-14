У жителей Кобрина пропал воробей Жорик

Опубликовано: 14.12.2022 09:43 , Обновлено: 14.12.2022

В Кобрине потерялся домашний воробей по кличке Жорик. По словам хозяйки, он перепутал ее с другой женщиной, сел ей на куртку, а потом пропал.

Это произошло 8 декабря, пишет портал Kobrincity.

Жительница Кобрина Алена рассказала, что в прошлом году ее сестра спасла воробушка от котов. После чего птица не захотела улетать да так и поселилась у в квартире. Нового домашнего питомца назвали Жориком.

«Он привык к людям и стал полноценным членом семьи. Воробушек постоянно гулял с сестрой по улице, прохожие удивлялись, как он садился к ней [сестре] на плечо, руки, в капюшон», — рассказала Алена.

Но 8 декабря случилась беда. Воробей с хозяйкой решили прогуляться. Жорик, как обычно, отлетал, но если постучать по плечу — возвращался обратно. Однако в какой-то момент птица перепутала хозяйку и села на капюшон другой девушки. Та испугалась и смахнула воробья.

Жорик улетел. Его искали до ночи, но так и не нашли.

Теперь хозяева воробья просят помочь найти птицу. Если вы заметили воробья, который не боится людей и идёт на руки, звоните: +375(29) 707-50-86 (Алёна).

Кстати, в августе в Минске произошла похожая ситуация. Там пропал ручной удод по кличке Дуся (или Дудуся).