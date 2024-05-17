"У них есть даже особняк" - Появилось видео, как выглядит дом престарелых для кошек

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Опубликовано: 17.05.2024 11:23 , Обновлено: 17.05.2024

Приют для бездомных кошек в Великобритании отказался от практики усыпления пожилых животных и оборудовал для них дом престарелых. Для покинутых старых кошек построили деревушку из домиков под открытым небом.

В настоящее время в кошачьем доме престарелых Shropshire Cat Rescue, находятся 17 кошек, которые доживают свои золотые годы в комфорте и безопасности. Преданные волонтеры посвящают свое время и усилия тому, чтобы кошки были счастливы и здоровы.

«У нас продолжали появляться старые кошки, которых было трудно содержать дома, потому что с ними было что-то не так или потому, что они были старше, и они никому не были нужны. Они слишком долго находились в загоне, и мы решили создать лдля них специальное место. У них есть свои маленькие коттеджи, а еще есть особняк», — рассказала Сьюзи Филлипс, которая уже 12 лет работает волонтером в организации по спасению кошек Шропшира.

Дом престарелых для кошек был построен еще в 2009 году за счет пожертвований и спонсорства и сейчас неравнодушные люди продолжают поддерживать инициативу.

«Мы хотим, чтобы кошки приезжали сюда, чтобы жить, а не умирать. Долгое время мы просто копались в собственных сбережениях. Но сейчас есть много людей, которые очень поддерживают то, что мы делаем. Они записываются в качестве ангелов-хранителей, а это значит, что они будут давать нам небольшую сумму каждый месяц», - рассказали в приюте.

Идея проекта состояла в том, чтобы кошки были свободными и жили снаружи, но при этом у них было своё безопасное укрытие. В распоряжение усатых старичков есть одинаковые домики разных цветов. Кошки сами выбирают в каких жить. Некоторые особи, по словам работников приюта, хотят иметь собственное пространство и для них планируется постройка отдельных домиков.