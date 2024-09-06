"У меня аж ладошки вспотели" - Видео, снятое кошкой, набрало почти 2 млн просмотров в TikTok

🎥 Видео

Опубликовано: 06.09.2024 16:19 , Обновлено: 06.09.2024

Пользователь TikTok поделился видеороликом, который сняла его кошка на камеру, и за сутки собрал почти 2 миллиона просмотров. Пользователи соцсети с интересом посмотрели на жизнь глазами питомца.

Тиктокер с ником aleydincats регулярно публикует контент, связанный с кошками. Одним из его излюбленных форматов стал тот, где он закрепляет на кошку видеокамеру, чтобы потом посмотреть, куда она передвигалась и с чем сталкивалась в течении дня. Один из последних роликов блогера за сутки собрал 1, 9 миллионов просмотров.

На видео, которое длится всего минуту, можно увидеть, что кошка успела преодолеть множество экстремальных условий, поохотилась за птицей, полазала по дереву и сходила на несколько “свиданий”.

“Быть котом так интересно”, - написал один из комментаторов.

“У кота жизнь интереснее, чем у меня”, - добавил другой.

“Теперь я понимаю квадроберов”, - пошутил кто-то.

“У меня аж ладошки вспотели”, - признался другой пользователь.

“Вот как должны жить кошки, а не быть пленниками в доме”, - высказался ещё один комментатор.